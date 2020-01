NAC-fans die in beschimmelde bus zaten, krijgen gratis kaartje voor uitwedstrijd

De NAC-supporters die zondag te laat aankwamen bij het duel tegen Go Ahead Eagles omdat de bus vol met schimmel zat, krijgen een gratis kaartje voor een uitwedstrijd naar keuze in de eerste divisie.

Dat laat de club maandagavond aan de supporters weten. "We vinden de situatie onacceptabel en bieden onze excuses aan. De club is eindverantwoordelijk voor de bussen. We willen graag compensatie aanbieden door jullie een kaart voor een uitwedstrijd naar keuze in de reguliere competitie aan te bieden", schrijft NAC aan de supporters die in de bus zaten.

De wedstrijd startte speciaal voor de fans een kwartier later. Toch is ook voor de club de maat vol, NAC gaat in gesprek met busvervoerder Muijs Scaldis Reizen.

Dat bedrijf wilde niet reageren op vragen van Omroep Brabant.