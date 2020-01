Lesje tonproaten van Andy Marcelissen: 'In iedere klas zit een grappenmaker'

Tonproater Andy Marcelissen kwam dinsdag naar basisschool de Schittering in Oudenbosch om een lesje te geven. De grappenmaker uit Raamsdonksveer geeft wel vaker les op basisscholen: "Ik doe dit om het ambacht tonproaten in ere te houden, het begint bij de jeugd."

Volgens Andy zit in iedere klas wel een grappenmaker, maar kan het ook zijn dat iemand humor heeft zonder dat die het zelf weet. De kinderen van de klas die dinsdag de kneepjes van het vak aangeleerd krijgen, mogen ook zelf in de ton om grappen te maken.

Daar is wel lef voor nodig. De jongen die als lolligste wordt aangewezen door zijn klas bedankt voor de eer. Maar drie anderen trekken de stoute schoenen aan en treden op.

Jong talent vinden

"Op iedere school zit wel talent", zegt Andy. "Overigens gaat het hartstikke goed met het tonproaten in Brabant, maar jong talent vinden is altijd goed."

Zef was hij dertien jaar toen hij voor het eerst in de ton stond: "Ik durfde, je moet wel een beetje lef hebben. Ik ging naar volwassenen kijken en dacht, dat wil ik zelf ook.

Een 10-jarig meisje dat in Oudenbosch voor de klas in de ton staat weet precies waarom het zo leuk is : "Om mensen aan het lachen te krijgen".