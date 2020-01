Na jaren einde aan hoofdpijndossier van zwembad De Tongelreep in Eindhoven

De gemeenteraad in Eindhoven heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de hernieuwde plannen voor zwembad De Tongelreep. Daarmee komt er voor wethouder Stijn Steenbakkers van Sport een einde aan een langslepend hoofdpijndossier.

Ooit beroemd om het golfslagbad en de turbotol, is De Tongelreep nu alweer jaren dicht. Hoe zat het ook alweer?

Het golfslagbad en het buitenbad van De Tongelreep zijn sinds 2016 gesloten. Er moest vernieuwing komen. Maar dat liep helemaal spaak in september 2018. Toen bleek dat de gemeente Eindhoven veel te weinig geld beschikbaar had voor alle plannen. De enige aannemer die een offerte maakte, wilde er meer dan 20 miljoen voor hebben. Terwijl er maar 12 miljoen beschikbaar was.

Basiszwembad

Er werd aan twee kanten gewerkt aan een oplossing: enerzijds werden de plannen flink soberder gemaakt. Wethouder Steenbakkers van Sport maakte een soort basisplan voor een zwembad, waarin eigenlijk helemaal geen ruimte meer was voor gezinnen en recreanten. Niet leuk, wel goedkoper. Steenbakkers: “Ik heb toen tegen de gemeenteraad gezegd: ‘geef me acht maanden, om te kijken of ik nog ergens geld vandaan kan halen. Om de plannen te kunnen verbeteren.’”

En dat lukte. Een flinke meevaller voor de wethouder kwam er vorig jaar. Er was 7,5 miljoen euro uit de Brainport Regio Deal beschikbaar voor het zwembad. Dat is geld van het Rijk, bedoeld om te helpen de Brainportregio aantrekkelijker te maken.

Zwemhoofdstad van Nederland

Daarnaast werd eind vorig jaar een overeenkomst gesloten met de KNZB en CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). Die organisaties zegden toe hun activiteiten in het zwembad uit te breiden. Wat voor de gemeente Eindhoven dus meer structurele inkomsten betekent. Steenbakkers: “Moet je je voorstellen, de KNZB haalt al hun activiteiten die nu over zes baden in Nederland verspreid zijn, naar Eindhoven. Eindhoven wordt daarmee echt de zwemhoofdstad van Nederland.”

Tenslotte lukte het de wethouder om nog vijf miljoen euro extra los te peuteren bij de gemeenteraad.

Met dat geld op zak, blijkt er toch nog van alles mogelijk in De Tongelreep. En zijn de plannen weer flink uitgebreid. Zo komt er een instructiebad, een groot sportbad, een 25-meterbad en één groot bad voor recreatie. Daarnaast wordt er buiten een spraypark aangelegd waar gezinnen met jonge kinderen in de zomer gebruik van kunnen maken. En er komt zo’n 500 vierkante meter extra zwemwater bij, ten opzichte van de eerdere plannen. Ruimte voor topsport, voor recreanten en voor verenigingen dus, zegt de wethouder.

Lasers en hologrammen

Het moet niet alleen een groot zwembad worden, ook een innovatief zwembad, vertelt de wethouder. “We willen experimenteren hoe we het zwemmen attractief kunnen houden. Kinderen hebben een glijbaan tegenwoordig naar een paar keer wel gezien. Maar denk aan een onderwaterparcours met lasers, of met hologrammen. Dat past wel bij de ‘Stad van Licht’.”

De enige hobbel die nu nog genomen moet worden: de aanbesteding. Er is nooit een garantie dat deze plannen ook allemaal lukken, zegt Steenbakkers. “Maar we hebben het nu wel anders aangepakt. Veel conservatiever berekend wat het gaat kosten. En we doen de aanbesteding anders, niet meer een heel wensenlijstje waar de aannemer dan een prijs voor maakt. Maar we kijken er met een heel bouwteam naar.”

Als alles meezit, kan er in 2023 in het nieuwe zwembad gezwommen worden.

