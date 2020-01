Ouders steunen lerarenstaking: 'Maar er moet wel een oplossing komen'

Een staking van leraren, daar doen ze in Olland, bij Sint-Oedenrode niet zo moeilijk over. Ook al leggen leraren van basisschool De Sprongh voor de vijfde keer in twee jaar tijd het werk neer. Dat de kinderen een dagje thuis zijn, dat vinden de Ollandse moeders geen enkel probleem. Om de overlast te beperken heeft de school, in samenspraak met ouders, besloten om alleen vrijdag te staken.

De zoveelste lerarenstaking gaat niet alleen om meer geld, legt leerkracht Myriam Gevers uit. Zij staat met passie voor de klas en vindt werken met kinderen het mooiste beroep dat er is. Maar na schooltijd, dan begint het pas, legt ze uit: "Dan krijg je administratieve taken, dan krijg je zoveel verschillende dingen die je af moet handelen, die krijg je nooit klaar in je werktijd. En het gaat maar door en door. Zelfs op vrije dagen ben je aan het werk, het stopt eigenlijk nooit.

Begrip

Schooldirecteur Antwan van Summeren is blij met al dat begrip van de ouders voor de staking. Hij begrijpt dat het soms best lastig kan zijn voor de ouders. Volgens van Summeren tonen de ouders begrip omdat ze ook zien wat de leraren elke dag voor de kinderen doen. De ouders steunen en waarderen dat.

Er is bewust gekozen om maar één dag te staken in Olland: "We willen onze ideeën kracht bijzetten, maar we staan er ook voor onze kinderen, dat blijft het belangrijkste", zegt de schooldirecteur.

Niet eindeloos doorgaan

Een opa die zijn kleinkinderen naar school brengt is wat kritischer over de staking: "Een klein beetje hebben ze wel gelijk, de werkdruk wordt steeds groter. Maar het moet niet aan de gang blijven, want dat kan ook niet. Er moet een keer een oplossing komen, maar hoe dat weet ik ook niet. Maar meestal luisteren ze niet meer naar opa en oma", zegt hij lachend.