'Dagen van 12 uur werken na felle brand', maar kringloopwinkel 2J draait weer als vanouds

Amper drie weken nadat een felle brand hun hele winkelvoorraad verwoestte, zijn Jessica Verpaalen en Jean Paul Vos weer helemaal terug van weggeweest. Dankzij een slagvaardige makelaar vonden ze aan de Kapelstraat in Heeze een vervangende winkel voor hun tweedehands spullen. Tijdelijk, want uiteindelijk willen ze weer terug naar waar ze ooit begonnen.

Jessica en Jean Paul zijn eigenaar van kringloopwinkel 2J in Heeze. Op 9 januari moesten ze toezien hoe het vuur weinig heel liet van wat ze in vijf jaar tijd aan de Emmerikstraat hadden opgebouwd.

"We waren alles kwijt," zegt Jessica (24), terugkijkend op die dramatische gebeurtenis, "maar we zijn meteen begonnen met alles op te ruimen en schoon te maken. Vooral dat schoonmaken was een zware klus, want het roet zat overal." Familie en vrienden en zelfs klanten hielpen daarbij.

Van de oude inventaris bleken alleen de stellingkasten nog bruikbaar. Alle andere spullen zijn naar de vuilstort gebracht. "Dat was een vreselijk karwei maar het moest wel gebeuren", vertelt Jessica.

Voormalige kledingzaak

In het nieuwe, grotere pand in het centrum van Heeze zat voorheen een kledingwinkel. "Het stond al een tijdje leeg", weet Jessica. "We hebben heel hard gewerkt om alles weer in orde te krijgen want we wilden zo snel mogelijk weer verder."

Met werkdagen van twaalf uur en meteen alweer een opdracht om een heel huis leeg te halen, vulde de winkel zich in korte tijd met 'vers' tweedehands goed. Dat staat intussen keurig geordend in de oude stellingkasten. "Ja, je ruikt aan de kasten nog dat ze uit de rook komen, dat gaat waarschijnlijk niet meer weg."

Jamila hoort bij de vaste klantenkring van 2J. "Ik vind het knap dat ze alles weer hebben opgepakt", zegt ze, terwijl ze in de kledingrekken rommelt. Ze zoekt bruikbaar goed om op te sturen naar arme mensen in Marokko. Een andere klant bekijkt intussen het tuingereedschap dat in bakken tegen de muur staat. Ook zij heeft complimenten voor de Jessica en Jean Paul. "Ik ga altijd met iets naar buiten."

Grondig opgeknapt

"We hebben heel veel steun gekregen van onze klanten", zegt Jessica. " Zij hebben ook meteen na de brand duidelijk gemaakt dat we door moesten gaan." Een half jaar mogen Jessica en Jean Paul gebruik maken van het winkelpand aan de Kapelstraat. " Dan moeten we hier weg, maar als het goed is kunnen we tegen die tijd weer terug naar de Emmerikstraat." Want de spullen mogen dan verwoest zijn, het pand is overeind gebleven en wordt nu grondig opgeknapt.

Hoe de brand is ontstaan is nog steeds niet duidelijk. "Dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen", zegt Jessica.

