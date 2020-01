Jongens die treinen beschoten met balletjespistolen moeten voor straf werken bij de NS

De twee tieners die in november een trein beschoten met een balletjespistool krijgen allebei een werkstraf van 30 uur bij de NS. Daarnaast krijgen ze twintig uur leerstraf en moeten ze ieder een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan de NS, ieder de helft van het totale schadebedrag van 15.000 euro. Dat heeft de kinderrechter in Breda donderdag bepaald.

De rechter benadrukt dat er sprake is van ernstige feiten, maar vindt het wel positief dat de twee in gesprek zijn gegaan met de NS. Ook vindt de rechter het positief dat de twee een excuusbrief hebben geschreven. Daarin staat dat ze beloven om vijf uur extra bij de NS te gaan werken. Dus bovenop de werkstraf.

De leerstraf van twintig uur is bedoeld om de jongens voor te bereiden op de toekomst en zo herhaling te voorkomen.

Ramen gesneuveld

De twee tieners van 15 uit Breda en Dorst beschoten twee treinen in de buurt van Breda. Bij de ene trein sneuvelden vijf ramen, bij de andere één raam. Niemand raakte gewond. Treinpassagiers hoorden klappen, ongeveer vijf minuten voordat de trein in Breda aankwam en een spoorwegovergang passeerde.

De andere trein was onderweg van Breda naar Eindhoven. Vermoedelijk zijn beide treinen op dezelfde plek beschoten, maar volgens de politie werd de ene trein pas in Eindhoven stilgezet omdat daar pas duidelijk werd dat er iets gebeurd was, nadat een passagier het bij de conducteur meldde.

De twee werden vrij snel opgepakt na een tip van een getuige in Dorst. De jongens hadden balletjespistolen met metalen balletjes bij zich.

De directeur van de NS reageerde destijds furieus op Twitter. Hij vond dat de twee 'forse straffen moesten krijgen'. De werkstraf bij de NS was ook een van zijn wensen. "Gelukkig geen slachtoffers, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen?", vroeg hij zich af.

De NS wilde donderdag niet reageren op de uitspraak van de kinderrechter.