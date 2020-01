Na de boerenkoolmetworstvlaai is dit jaar de nachochilivlaai de nieuwe Brabantse carnavalssnack

Van het succesnummer de boerenkoolmetworstvlaai zijn er vorig jaar met de carnaval vijfduizend exemplaren over de toonbank gegaan. Mark van Doorn is realistisch als we hem vragen of de nachochilivlaai weer net zo'n succes gaat worden als die andere vlaai. "Laten we het hopen, maar ik verwacht van niet. Hoogstwaarschijnlijk gaan we dat niet meer evenaren, maar elk jaar met carnaval een unieke vlaai bedenken is nu een traditie geworden."

De nachochilivlaai is kleiner dan de 'bkmw-vlaai' vertelt Mark, maar wel met veel meer ingrediënten. "De vlaai bestaat uit meerdere soorten kaas met een toefje bechamelsaus. Pit, passie en een kleine tinteling voor de tong komt voor rekening van de Jalapeñopeper. Verder bestaat de vulling uit echt lekker Brabants gehakt, maar er is ook een versie voor vegetariërs."

"Afgemaakt wordt de nachochilivlaai met nachochips", vervolgt Mark. "Met als slotstuk een toefje gesmolten kaas met wat stukjes paprika. Ja, ik zeg het nog maar een keer: een lekker snacky voor carnaval."

Nadat Omroep Brabant vorig jaar berichtte over de boerenkoolmetworstvlaai kwam heel Hilversum naar de bakkerij in Schijndel. De bkmw-vlaai en de bakkers gingen 'viral' zoals dat tegenwoordig heet. "Dat was een heel hectische tijd, maar wel leuk. We hebben genoten."

"De nachochilivlaai ligt vanaf volgende week in de winkels", benadrukt de bakker. Die niet weet of zijn dorpsgenoten nu ook weer een lied gaan maken.