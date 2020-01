Kopschoppende asielzoeker hoort vijf jaar cel eisen na zware mishandeling in azc Budel

Tijdens de zitting werden videobeelden getoond van de vechtpartij tussen de twee. De verdachte en zijn slachtoffer waren kamergenoten en kregen op 17 oktober ruzie op hun kamer over de schoonmaak. Die ruzie mondde uit in een vechtpartij waarbij ook met servies werd gegooid.

De twee eindigden al vechtend via de gang in de grote zaal van het asielzoekerscentrum in Budel. Daar belandde de Tunesiër roerloos op de grond, maar toch schopte de Libische verdachte hem nog vier keer vol tegen het hoofd. Op de beelden is ook te horen dat omstanders roepen dat hij moet stoppen.

Poging doodslag

De officier van justitie vindt dat de verdachte het risico heeft genomen dat zijn slachtoffer door de trappen tegen het hoofd kon overlijden. "Dit geldt nog meer omdat hij doorging toen het slachtoffer al weerloos op de grond lag."

Het OM vindt eigenlijk iedere trap op zichzelf een poging tot doodslag. Ook wordt de Libiër zwaar aangerekend dat hij voor een gevoel van onveiligheid zorgde bij de bewoners van het asielzoekerscentrum in Budel.

Slachtoffer

Volgens de officier van justitie is het niet aan de verdachte te danken dat zijn slachtoffer er relatief goed vanaf is gekomen. De Tunesiër is de avond van de mishandeling opgenomen op de intensive care met een jukbeenfractuur en een hersenschudding.

Ook had het slachtoffer bloeduitstortingen, zwellingen en wondjes aan zijn hoofd. Volgens het OM had de mishandeling net zo goed dodelijk kunnen aflopen. De uitspraak is over twee weken.

