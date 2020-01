Topcrimineel Dino Soerel naar EBI in Vught na vermoedelijke ontsnappingspoging

De hoofdingang van de EBI in Vught. (Archieffoto: Willem-Jan Joachems)

VUGHT -

Topcrimineel Dino Soerel is overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, nadat hij vermoedelijk had geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis van Heerhugowaard. Dat bevestigt het ministerie van Justitie na berichtgeving van De Telegraaf.