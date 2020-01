Topcrimineel Dino Soerel overgebracht naar EBI in Vught na mogelijke ontsnappingspoging

De hoofdingang van de EBI in Vught. (Archieffoto: Willem-Jan Joachems)

Topcrimineel Dino Soerel is overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, nadat hij vermoedelijk had geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis van Heerhugowaard. Dat bevestigt het ministerie van Justitie na berichtgeving van De Telegraaf.

Soerel zou hebben geprobeerd met een andere gevangene te ontkomen. Het onderzoek naar de mogelijke uitbraakpoging loopt volgens het ministerie nog.

Reeks liquidaties

De 59-jarige Soerel zit een levenslange celstraf uit voor zijn aandeel in een reeks liquidaties. Hij zat van 2010 tot 2012 ook al in de EBI, maar het lukte hem om naar een andere gevangenis te worden overgeplaatst.

Het regime in Vught was onnodig zwaar, erkende de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Gedetineerden zitten veel in afzondering en mogen hun schaarse bezoek bijvoorbeeld niet aanraken.

Ridouan Taghi

Vorige maand kwam Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, naar de EBI in Vught. Hij werd gezocht voor grootschalige cocaïnehandel en wordt in verband gebracht met meerdere liquidaties.

In de Extra Beveiligde Inrichting in Vught verblijven zeer gevaarlijke gedetineerden. Ook Heineken-ontvoerder Willem Holleeder en de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., zitten vast in de EBI.

