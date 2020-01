Technisch directeur John de Jong over crisis bij PSV: 'Ik sluit niet uit dat ik vertrek'

De meest bekritiseerde PSV-man van de afgelopen periode gaat nadenken over zijn positie binnen de club. Technisch manager John de Jong gaf dit aan tijdens de presentatie van de nieuwe aanwinst Ricardo Rodriguez. “Ik zet me nog vol in voor PSV tot aan vrijdagavond en daarna kijken we verder.”

Een deel van de supporters riep vorig weekend - tijdens de teleurstellende thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) - om het vertrek van De Jong en belaagde de hoofdingang van het Philips Stadion na het duel. “Het is natuurlijk niet niks wat er is gebeurd de afgelopen periode”, stelde De Jong vrijdagmiddag. “Ik ben die zondagavond met de Raad van Commissarissen in gesprek gegaan en heb toen aangegeven dat ik me tot en met 31 januari (de dag waarop de transfermarkt sluit, red.) in zal zetten voor de club en daarna kijk ik verder.”

'Het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt'

Toch benadrukte de technisch manager 'nog genoeg perspectief' te zien bij de Eindhovense topclub. "Maar ik ben nu twintig jaar bij PSV en dit was in het stadion het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt”, zo doelde De Jong op de constante roep om zijn vertrek en de bestorming van het stadion na afloop.

De Jong kreeg deze week vanuit de politie te horen dat er geen directe dreiging is richting zijn persoon, al werd het afgelopen zondag natuurlijk wel zeer persoonlijk.