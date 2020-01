Van wie is deze Hyundai? Auto staat al week op spottersplek maar het asfalt moet worden vervangen

Op de parkeerplaats voor vliegtuigspotters aan de Spottersweg in Eindhoven staat al een week een geparkeerde auto op een ‘eilandje’ van asfalt. Het gaat om een Hyundai met een Pools kenteken. Eén probleem: het asfalt van de spottersplek wordt vervangen en de auto staat in de weg.

Maandag is een aannemer begonnen met het verwijderen van het asfalt op de spottersplek. De auto staat nu op een achtergebleven ‘eilandje’ van asfalt. Van wie de auto is, is niet bekend. Onduidelijk is nog wat er met de auto gebeurt als de werkzaamheden weer beginnen.