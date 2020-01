Topdrukte bij Center Parcs, want de juf en meester staken

Opa Jan is met zijn kleinkinderen in Center Parcs terwijl hun vader en moeder staken op het Malieveld.

Bij Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven merken ze de lerarenstaking wel. Het is twee keer zo druk als normaal in het vakantiepark. Dit weekend zijn alle bungalows zelfs volgeboekt.

"Normaal is het tussen de kerst- en krokusvakantie wat rustiger dan door de week. Nu is er een verdubbeling van het aantal gasten ten opzichte van vorig jaar", vertelt Center Parcs directeur Mark Giethoorn.

Het is niet zo dat er alleen meer gasten op het park verblijven in de bungalows, ook het zwembad is een stuk drukker dan normaal. "Vrijdag is doorgaans rustig omdat veel mensen dan arriveren of vertrekken, maar nu zijn er tweehonderd gezinnen aan het zwemmen. Dat is veel!"

Lang weekend

Saskia de Graaf uit Maarssen is met haar gezin sinds woensdag op het park. "Inderdaad, vanwege de lerarenstaking. We hadden nog wat vrije dagen over en maken er een lang en ontspannen weekend van." Ook zij merkt dat het inmiddels een stuk drukker is.

Bij de kinderboerderij zijn Jan van Kuijk en zijn kleinkinderen aan het spelen. "Mijn dochter zit in het onderwijs. Zij is aan het staken. Dus vroeg ze of ik de kleinkinderen mee wilde nemen naar Center Parcs. Ja, een goede deal", lacht hij.

Begrip

Hoewel de lerarenstaking veel ouders vrije dagen kost, is er op De Kempervennen veel begrip. "Ik snap heel goed dat ze staken vanwege de werkdruk", zegt Saskia. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen goed onderwijs krijgen en wacht rustig af of ze het uit kan zingen met haar vrije dagen.

Opa Jan heeft de tijd en vangt zijn kleinkinderen met liefde op. "Ik begrijp heel goed dat mijn dochter en schoonzoon staken. Ze zijn allebei leraar en zijn naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren. De werkdruk is gewoon heel hoog voor ze."