Wordt de Heksenboom uit Bladel de mooiste van Europa? Stemmen maar!

De Heksenboom is een ware schoonheid, maar is ze ook de allermooiste? (foto: Rob Visser).

Dat de Heksenboom op landgoed Ten Vorsel in Bladel een ware schoonheid is, dat staat buiten kijf. Weelderig kronkelen haar dikke takken richting de hemel. En de legende over Zwarte Kaat, leidster van een smokkelaarsbende, die onder de beukenboom begraven zou zijn, is al even prachtig. De Heksenboom is in 2019 dan ook door een 'overweldigende meerderheid' uitgeroepen tot winnar van de Nederlandse Boom van het Jaar Verkiezing, zo staat te lezen op de officiële website.

En da's hartstikke mooi, maar de Heksenboom heeft grotere ambities. Want wat de Troeteleik in Ulvenhout in 2019 niet lukte, is voor de Heksenboom nog wél mogelijk: De Mooiste Boom van Europa worden. De hele maand februari kan gestemd worden.

En als het aan ons ligt, gaan jullie dat in groten getale doen. Dus ga even zitten voor het mysterieuze verhaal over Zwarte Kaat en stemmen maar!

Kindje stelen? Hoofd eraf!

De legende wil dat Zwarte Kaat leiding gaf aan een smokkelaarsbende. Ze zou het kind van de landheer van landgoed ten Vorsel hebben gestolen. Jaren later werd ze daarvoor opgepakt en onthoofd. Een laatste rustplaats vinden op een begraafplaats, zat er voor haar niet in. Ze kreeg een plekje op de hei. Zonder kruis, maar mét een jong beukenboompje op haar geïmproviseerde graf.

En dat kleine beukenboompje groeide uit tot de indrukwekkende Heksenboom, in al haar glorie. Oud-boswachter Frans Kapteijns is ambassadeur. Eerder zei hij al tegen Omroep Brabant: "Ik ga als ambassadeur er alles aan doen om de heksenboom te laten winnen."