Organisatie Snollebollekes' festival Total Loss: 'Misschien groter festivalterrein en meer kaartjes'

De organisatie van het feest geeft aan dat er voorafgaand aan de kaartverkoop al veel belangstelling was van grote vriendengroepen die 29 augustus graag een feestje wilden bouwen bij Aquabest. Daarom konden in de voorverkoop per bestelling twintig kaarten worden aangeschaft.

Deze verkoopstrategie resulteerde erin dat de beschikbare 40.000 kaarten binnen een mum van tijd verkocht waren in de voorverkoop, waarvoor 20.000 mensen zich hadden aangemeld. Dit zorgde online voor veel boze reacties van fans die naast de kaartjes grepen.

'Altijd teleurgestelde fans'

Onder de teleurgestelde fans is ook de Eindhovense Manuela. Om elf uur, het tijdstip dat de voorverkoop erop zat en de reguliere verkoop zou starten, zat ze er helemaal klaar voor. Maar dat bleek tevergeefs: "Ik ben kwaad. De manier waarop het is gegaan: ik ben behoorlijk pissig. En niet alleen ik. Wij hadden meegedaan aan de pre-sale en we konden ze al om tien uur bestellen, maar alles was al uitverkocht. Vervolgens zie je al op Marktplaats langskomen voor vijftig euro per stuk."

Het management van Snollebollekes gaf aan zich niet in de kritiek van de teleurgestelde fans te herkennen. Er zouden bij het management louter felicitaties zijn binnengekomen. "Teleurgestelde fans houd je altijd."

Later zaterdagmiddag werd duidelijk dat er wellicht dus toch nog hoop is voor (een deel van) de teleurgestelde fans. Hoeveel kaarten er mogelijk extra bijkomen als het festivalterrein wordt uitgebreid, is nog niet duidelijk.