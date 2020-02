GGD-arts over Nederlanders uit Wuhan: 'We meten geen koorts, maar dragen wel mondkapjes'

In de terminal van Vliegbasis Eindhoven worden de terugkomers opgevangen door een GGD-team gespecialiseerd in infectieziektebestrijding. Ook GGD-arts Ter Schegget wacht mensen op in de terminal: “De mensen worden vanuit de bus direct naar de terminal gebracht. Dan worden ze meteen gecheckt."



Bij Vliegbasis Eindhoven worden de mensen gecontroleerd op mogelijke symptomen. De passagiers worden hier kort gesproken, we willen een aantal dingen van ze weten, met name of zij klachten hebben. Gedurende hun reis uit China zijn de mensen al op verschillende plekken gecontroleerd."





Gezonde mensen

Ter Schegget gaat geen koorts meten. "We willen weten of er ten opzichte van een paar uur geleden veranderingen zijn en zij zich nog steeds gezond voelen. Want het zijn gezonde mensen.” De artsen van het GGD-team dragen zelf ook bescherming. "Maar dat is niet in een heel pak", legt Ter Schegget uit. "Alleen een mondkapje. Dat is genoeg. De passagiers zullen tegen de tijd dat ze hier zijn ook een mondkapje dragen. Dat is om eventuele besmetting te voorkomen.”



Vanwege de incubatietijd zou het kunnen dat de passagiers het coronavirus bij zich dragen maar dat het nog niet zichtbaar of voelbaar is. “Dat is ook de reden dat we deze maatregelen nemen. Er is een kleine kans dat deze mensen het virus bij zich hebben. We willen voorkomen dat zij dit overdragen aan andere mensen. Dat is ook de reden wij hen vragen om de komende veertien dagen in quarantaine te zijn.”



Eigen kamer

De meeste mensen mogen naar huis. Als zij een mogelijkheid hebben om deze periode in hun eigen huis of bij familie door te brengen, is dat fijn. De passagiers krijgen bij aankomst in Eindhoven details te horen over hoe zij deze periode het beste door kunnen komen. "Ze moeten een eigen kamer hebben waar ze kunnen slapen. Ook is het belangrijk dat ze uit de buurt blijven van eventuele medebewoners, op minimaal twee meter afstand van elkaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste", aldus de GGD-arts.



Voor passagiers die niet in een eigen woning terechtkunnen of bij familie, wordt iets geregeld. GGD-arts Ter Schegget oogt nog niet heel zenuwachtig voor de operatie die hem te wachten staat. Hij schat in dat de vermoeide passagiers na een of twee uur door kunnen naar de plek waar zij slapen. "Zolang er mondkapjes worden gebruikt is er niets aan de hand", stelt Ter Schegget.