Geen vrieskou, wel volop leut bij de Bredase Klûntocht [FOTO'S]

Zo'n zesduizend deelnemers deden mee in de tocht langs de tot Friese steden omgedoopte cafés. In de voorverkoop was de run op kaarten wederom groot. Het evenement in de binnenstad van Breda is zo populair, dat sommigen uren in de rij stonden om een klûnkaart te bemachtigen. Het grootste deel van de opbrengst van de klûnkaarten gaat naar een goed doel. Dit jaar zijn dat het Brakkenfestival en De Grote Kerk.

Fotoserie

Onze fotografe stortte zich ook in het feestgedruis en schoot vrolijke plaatjes. De fotoserie kun je hier bekijken.

26 cafés zijn voor de gelegenheid omgedoopt tot Friese stad of dorp. Elf daarvan fungeren als Friese stempel stempelpost, waar de Klûners een stempel krijgen als ze er een drankje kopen. Bij een volle Klûnkaart ligt er, net als bij de echte Elfstedentocht, het unieke Klûnkruisje klaar.

Witte Pieten vieren een confettifeestje

Golddiggers en een CSI-team

Bij de officiële aftrap ging het al snel in polonaise over de Grote Markt, het prinsengezelschap voorop. Groepen presenteerden zich in een optocht: goudkleurige golddiggers, woeste oerwoudleeuwen, dansmariekes en een heel CSI-speurteam, compleet met een barbiepop als lijk en koffertjes vol onderzoeksattributen en snoeprepen.