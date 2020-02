Gaslek in Tilburg, tien huizen uit voorzorg ontruimd

Straat is afgezet bij een gaslek in Tilburg (foto: Raymond Merkx/Omroep Brabant)

Bij graafwerkzaamheden is maandagochtend een gaslek ontstaan aan de Textielstraat in Tilburg. Er werd een gasleiding kapot getrokken. Tien woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

Voor de zekerheid is het Textielplein afgezet: "Want één vlammetje is genoeg," zegt een woordvoerder van de brandweer. Er is niemand gewond geraakt.

Netbeheerder Enexis komt het gaslek repareren.

