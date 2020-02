Gestolen verkeersbord Pacte des Cygnes is terecht, bord staat in voortuin van leider genootschap

Het gestolen verkeersbord van het genootschap Pacte des Cygnes is weer terecht. Het bord, waarin reizigers op Eindhoven Airport welkom werden geheten in de soevereine staat Brabant, werd afgelopen vrijdag op Eindhoven Airport opgehangen. Een dag later was het bord weer verdwenen. Het genootschap riep de dader(s) op het bord terug te brengen. Zaterdagnacht hing het bord in de voortuin van Ronald Donders van het genootschap.

Na de oproep het bord terug te brengen, kreeg Donders verschillende anonieme telefoontjes. “Ik heb met verschillende mensen aan de lijn gehangen. Maar die waren niet serieus. Specifieke kenmerken van het bord konden niet benoemd worden. Om half twee ’s nachts kreeg ik een anoniem telefoontje. Dat was wel een serieuze kandidaat.”

Weddenschap

Volgens Donders ging het om een uit de hand gelopen weddenschap. “Ik heb gevraagd om het bord in de biechtstoel in de St. Jan in Den Bosch te zetten en me daarna een appje te sturen. Dat heeft de dader niet gedaan, maar het bord in mijn voortuin gehangen. We zijn blij dat we het bord weer terug hebben.”

Het bord volgens het genootschap binnenkort ingezet voor een actie in België. Wat die actie inhoudt houdt Pacte des Cygnes nog even onder de pet.

