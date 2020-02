Marechaussee en politie doen inval in woning in Gilze

De politie en Marechaussee doen maandagochtend een grote inval in een woning aan de Nerhoven in Gilze. Het is nog onduidelijk waar ze precies naar op zoek zijn.

Het zou gaan om een woning van Defensie, die nu antikraak wordt bewoond. Enkele jaren geleden kocht Defensie een aantal woningen in Gilze, van mensen die last hadden van helikopters die overvliegen van vliegbasis Gilze-Rijen.

Bekijks

Zowel de Marechaussee als de politie willen niet zeggen wat de reden is van de inval. Verschillende politiewagens en een vrachtwagen stonden in de straat. De Nerhoven is een van de invalswegen van Gilze. Ook het Speelbos is er vlakbij. Dus de bezigheden van zoveel politie trekken aardig wat bekijks in de buurt.