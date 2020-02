Man bewusteloos geslagen en krijgt schroevendraaier in hoofd: daders jaren de cel in

Twee Belgen moeten vier en twee en een half jaar de gevangenis in, omdat ze op nieuwjaarsdag 2019 een man uit Helmond zwaar hebben mishandeld. Volgens de rechtbank in Den Bosch hebben ze het 28-jarige slachtoffer in een parkeergarage in Eindhoven bewusteloos geschopt en geslagen. Ook lieten ze hem voor dood achter. Bovendien werd de man met een schroevendraaier in zijn hersens geraakt.

De rechter legde niet alleen celstraffen op. Hij bepaalde ook dat de daders, neven van net 28 en 26 jaar oud, de inwoner van Helmond een schadevergoeding van ruim vijftienduizend euro moeten betalen. Het slachtoffer liep bij de geweldsexplosie een schedelfractuur en ernstig oogletsel op, een deel van de klachten is blijvend. Het Openbaar Ministerie had tegen de hoofdverdachte hoger ingezet en tegen de andere Belg juist een veel minder lage straf geëist.

Niet te stoppen

De mannen hadden het eerder tijdens de jaarwisseling al met elkaar aan de stok gekregen in een kroeg in het Eindhovense uitgaansgebied. Toen ze elkaar in de Q-Park van winkelcentrum Heuvel tegenkwamen, maakte de inwoner van Helmond zwaaiende bewegingen met een mes in de richting van de Belgen. Nadat iemand anders hem had weggejaagd, zette één van de twee neven de achtervolging in. Toen ze de Helmonder hadden ingehaald en hij was gevallen, waren de Belgen niet te stoppen.

Zelfs toen hun slachtoffer buiten westen en hevig bloedend op de grond lag, bleven ze hem toetakelen. De oudste van de twee Belgen, een man van net 28, ging ook nog tekeer nadat hij was uitgestapt nadat ze hun auto hadden gehaald. Deze dader, die ook met de schroevendraaier had toegeslagen, kreeg de zwaarste straf. Het tweetal beriep zich op noodweer. De rechtbank vindt dat poging tot doodslag is bewezen. Ook telt mee dat getuigen in shock zijn raakten door het extreme geweld.

