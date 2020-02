NAC heeft na lange zoektocht in Peter Hyballa nieuwe hoofdtrainer gevonden

NAC heeft beet met een nieuwe hoofdtrainer. Na het ontslag van Ruud Brood op oudjaarsdag heeft de Bredase club gezocht naar een geschikte nieuwe coach. Met Willem Weijs als interim-trainer aan het roer had het bestuur van de club tijd om zonder haast te zoeken naar een nieuwe trainer. Die is gevonden in Peter Hyballa. De Duitse trainer heeft een contract getekend voor anderhalf seizoen.

"We zijn zorgvuldig te werk gegaan in de zoektocht naar een nieuwe trainer", zegt technisch directeur Tom van den Abbeele. "We hebben met meerdere kandidaten gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Peter Hyballa het beste bij de kernwaarden van de club past. We zijn dan ook erg blij dat we er uit zijn gekomen en kijken uit naar een mooie samenwerking."

Hyballa staat dinsdagochtend voor het eerst voor de groep. Vrijdag maakt hij zijn debuut als hoofdtrainer van NAC bij een wedstrijd, thuis tegen TOP Oss. De bedoelingen voor de rest van het seizoen zijn duidelijk. "NAC is een prachtige volksclub met fantastische supporters. Met dit jonge team wil ik graag aanvallend voetbal spelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier aan de slag te gaan."

De 44-jarige Duitser is geen onbekende in het Nederlandse voetbal, hij was eerder hoofdtrainer van NEC. De afgelopen anderhalf jaar was hij werkzaam voor de Slowaakse club DAC 1904 Dunjaská Streda. Daar werd hij begin dit jaar ontslagen vanwege onenigheid over een contractverlenging.

Trainerskerkhof

Hyballa stapt binnen bij een club die bekend staat als trainerskerkhof. Brood was de vijfde trainer in vijf jaar tijd. Naast Brood stonden ook Mitchell van der Gaag, Stijn Vreven, Marinus Dijkhuizen en Robert Maaskant voor de groep, terwijl Eric Hellemons twee keer als interim-trainer de leiding had.

Brood werd op oudjaarsdag ontslagen. Willem Weijs stapte als interim-trainer in, maar omdat hij niet over de juiste papieren beschikt was al snel duidelijk dat hij een tijdelijke invulling voor de vacante positie zou zijn. Weijs doet nu een stapje terug, hij wordt weer hoofdtrainer van Jong NAC