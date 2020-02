Drugs en gestolen spullen gevonden bij inval in gekraakt pand naast vliegbasis Gilze-Rijen

Politie bij de inval in een woning in Gilze (foto: Raymond Merkx/Omroep Brabant)

Bij een inval van de politie en Marechaussee in een oud pand van Defensie naast de vliegbasis Gilze-Rijen zijn maandag veel gestolen goederen en hard- en softdrugs gevonden. De inval aan de Nerhoven in Gilze houdt verband met ‘lang onderzoek’, aldus de marechaussee.

Wat er precies is gevonden is nog niet helemaal duidelijk. De marechaussee spreekt wel over een ‘flinke vondst’. Vorige week werd er ook een inval in het pand gedaan. Toen werden er drie mensen aangehouden. Ze worden verdacht van heling.

LEES OOK: Marechaussee en politie doen inval in woning in Gilze

Er wonen krakers in het pand, maar maandag was er volgens de marechaussee niemand aanwezig. Er is dus ook niemand aangehouden bij de inval, die om negen uur ‘ s ochtends begon.

Vroeger een pand van Defensie

Het gaat om een woning van Defensie. Enkele jaren geleden kocht Defensie een aantal woningen in Gilze, van mensen die last hadden van helikopters die overvliegen van vliegbasis Gilze-Rijen.

Er wordt in de woning gezocht naar aanleiding van eerdere strafbare feiten.