'Groene toverdoos' moet kinderen op school helpen bij herkennen fake news

LIESHOUT -

Het is eigenlijk een soort kijkdoos 2.0 en het is bedoeld om kinderen meer wegwijs te maken in ons medialandschap: de green screen box. De Lieshoutse vinding is het kleine broertje van het grote groene scherm uit de filmindustrie of de weerjournaals. Daarbij wordt met behulp van techniek de groene achtergrond vervangen door een andere foto of video.