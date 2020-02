'Walgelijke en wrede' overval op bejaarde vrouw, justitie eist celstraffen tot vijf jaar

De vrouw vertelde over de brute overval in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist lange celstraffen tegen de twee mannen die in 2018 een 89-jarige vrouw overvielen in haar huis in Eindhoven. Ze dreigden haar in brand te steken en haar vingers af te snijden. Tegen de twee mannen wordt dertig maanden en vijf jaar cel geëist.

Het OM noemt de overval ‘bijzonder laag’, ‘verwerpelijk’ en ‘niets anders dan gruwelijk wreed’.

De bejaarde vrouw werd op 2 oktober 2018 overvallen in haar eigen huis. Ondanks haar hoge leeftijd bleef de vrouw zich verzetten, zelfs toen door de verdachten gedreigd werd om haar in brand te steken. Ook werd gedreigd haar vingers af te snijden. Uiteindelijk vertrokken de twee overvallers met het spaargeld van de bewoonster.

Het politie-onderzoek leidde tot de aanhouding van vier verdachten tussen de 21 en 24 jaar oud. Twee van de vier stonden maandag voor de rechter. Tegen de overvaller die in de woning aanwezig was, is vijf jaar celstraf geëist. Van de tweede verdachte valt niet te bewijzen dat hij in de woning is geweest. Het OM vermoedt dat hij op de uitkijk stond. Tegen hem wordt dertig maanden geëist.