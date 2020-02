Freddy (74) had een van de laatste videotheken in Brabant, maar het ging echt niet meer

"Ik ga het enorm missen. Het is niet anders", weet de 74-jarige eigenaar Freddy d'Haene. De sleutel van zijn pand aan de Hoge Ham heeft hij al ingeleverd. Sinds 1987 runde hij de videotheek, die eerder op een andere plek in het dorp zat. De rekken vol dvd's zijn al weg. "Het contact met de vaste klanten ga ik het meest missen. Sommigen kwamen echt voor mij."

“Het ging financieel gewoon echt niet meer. Ik kon zelfs de toch al lage huurprijs niet meer betalen", verzucht hij. Groot geld verdiende hij al jaren niet meer. “Natuurlijk had ik wel door dat het moeilijk zou worden.” Vanwege de passie voor films en het praatje aan de kassa ging hij toch door.

Elke dag werken

Het geheim om te overleven? Heel veel andere spullen verkopen. Zo verkocht hij e-sigaretten, ijsjes, simkaarten en het was ook mogelijk om geld te storten. De videotheekhouder stond zeven dagen per week in zijn zaak. Van zijn pensioen, de AOW en de opbrengst van de videotheek wist hij jarenlang rond te komen.

De ondernemer heeft nog altijd een hoop dvd's over die hij tegen dumpprijzen op markten verkoopt. "Ik heb er al zeker duizend verkocht." Om zijn passie toch nog te kunnen uitoefenen, wil hij verschillende beurzen afgaan. "Dat is een stuk goedkoper dan een winkel. Ik hoop veel klanten daar weer tegen te komen."

Nog twee videotheken

Voor zover bekend heeft Brabant nog twee videotheken. Zo heeft Freddy's zoon nog altijd een zaak in Raamsdonksveer. “Mijn vader stopt echt met pijn. Hij zal flink moeten afkicken", weet Jacco. "Ik probeer nog gewoon door te gaan, ook al is het heel moeilijk.”

De andere staat in Sint-Michielsgestel: Filmclub Gestel. Cijfers worden niet meer bijgehouden. Zelfs de brancheorganisatie is opgedoekt. Volgens een laatste schatting van onderzoeksbureau Locatus uit 2018, waren er toen nog 34 in heel het land.

Het topjaar voor de videotheken was 2005. Volgens Locatus waren er toen 1263 videotheken in Nederland, waarvan 204 in Brabant. Daarna zette de dalende lijn in, dankzij illegaal downloaden en de komst van streamingdiensten als Netflix.

De videotheek in Dongen. (foto: archief/Raymond Merkx).

De videotheek in Dongen. (foto: archief/Raymond Merkx)