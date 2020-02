Meisje misbruikt door trainer bij voetbalclub in Etten-Leur: celstraf en schadevergoeding

De rechtbank in Breda.

Een man uit Etten-Leur heeft een gevangenisstraf van twee jaar gekregen, omdat hij een minderjarig meisje seksueel heeft misbruikt. Ook moet hij haar een schadevergoeding van ruim 2500 euro betalen. De rechtbank in Breda heeft dit dinsdag bepaald. De feiten werden in de eerste helft van 2018 gepleegd bij een voetbalclub in Etten-Leur.

Volgens de rechter heeft de man, Ricardo W., misbruik gemaakt van zijn positie als voetbaltrainer. W. was toen 35. Zijn slachtoffer heeft een beperking en was toen zestien.

Meisje werd ook mishandeld

De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij doorgegaan is met de ontucht, nadat hij door de moeder van het meisje en door de voetbalclub op zijn gedrag was aangesproken. Er is ook bewezen dat W. het meisje heeft mishandeld. De man bekende dat hij seks met haar heeft gehad en dat hij haar tikken gaf.

De man ontfermde zich over het meisje, toen zij tijdens een wedstrijd geblesseerd raakte. Van het een kwam het ander, maar hun relatie bleef lang geheim. De man uit Etten-Leur besefte dat er problemen van zouden komen als andere mensen erachter zouden komen. Bovendien had hij een vrouw en een kind.

Ouders getroffen

Uit een verklaring die twee weken geleden in de rechtbank werd voorgelezen, bleek dat het meisje zelf zegt dat ze niks tegen haar zin in heeft gedaan. Ze is nergens toe gedwongen.

Volgens de officier van justitie en de rechter ligt dat net wat anders. Tijdens de rechtszaak kon de vader van het slachtoffer het emotioneel niet meer aan en las de rechter de brief voor van de al even diep getroffen moeder. Inmiddels gaat het met het meisje iets beter. “Met bloed, zweet en tranen komt ze er nu weer bovenop”, aldus haar moeder.

LEES OOK: Voetbaltrainer voor rechter na maandenlange relatie met minderjarige speelster