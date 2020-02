Carnavalsverenigingen lopen leeg: 'Over vijf jaar geen optocht met grote wagens meer in Oeteldonk'

Met gemengde gevoelens staat Ronald Voets, voorzitter van carnavalsvereniging De Tierlantijnen, in de bouwhal. Hij is trots op de praalwagen die ze bouwen. Maar hij weet ook dat dit hun laatste wagen is. "Het houdt op, we hebben gewoon geen mensen meer. Ik ben er echt ziek van."

Ieder jaar komen er minder jongeren naar de bouwhal. Voets: "Ze hebben er geen zin meer in. Ze hebben het te druk met hun telefoons, computers en werk." En dat doet hem pijn. "Ik zit al zeventien jaar bij deze vereniging en heb zeventien jaar aan de optocht meegedaan. Ik heb de meest prachtige wagens gezien. Om dat nu weg te zien vallen is voor mij en ik denk voor heel Oeteldonk een hele aderlating."

Kleinere wagens

Er is nog maar een handjevol bouwers binnen carnavalsvereniging De Tierlantijnen. "Vroeger stonden we hier iedere avond met een man of vijftien. Dat was echt gezellig. Nu moeten we al het werk met vier of vijf mensen doen. We maken de wagens al kleiner dan vroeger, maar nog steeds is het te veel werk voor zo weinig mensen."

Bekijk hier hoe de laatste wagen van cv De Tierlantijnen eruit ziet:

Geen optocht meer

Voets waarschuwde een paar jaar geleden al voor leegloop. "Ik heb het de afgelopen tien jaar echt zien afglijden. Als er ouderen wegvallen binnen de club zijn er geen jongeren meer die het over nemen. En de jongeren die nog wel bij een carnavalsvereniging gaan, vormen vaak samen een clubje. Daardoor is er geen aanwas meer in de oude verenigingen en moeten die noodgedwongen stoppen. Ik voorspel dat er over vijf jaar geen optocht met grote wagens meer is in Oeteldonk als dit zo door gaat."

LEES OOK: Jongeren willen niet meer meebouwen aan carnavalswagens, feestvieren willen ze wel

Bouwen met gebroken voet

Ook carnavalsvereniging De Vrolijke Druiven gooit de handdoek in de ring. Zij bouwen dit jaar voor het eerst geen wagen, omdat er simpelweg niet genoeg mensen zijn om mee te helpen. 'Hun' plek in de loods is leeg.

Een stukje verderop, bij carnavalsvereniging 't Heuveltje, wordt nog wel hard gewerkt. Maar ook daar slaat de vergrijzing toe. Jan van den Heuvel: " Er is weinig interesse vanuit de jeugd. Die zijn vooral bezig met hun telefoons en computers."

Ook zijn vereniging moet het vooral hebben van de oude garde. "Als ik weg zou vallen dan stopt alles. Maar ik ga door." Hij stroopt zijn broek op als bewijs. "Kijk, ik zit met mijn voet in het gips omdat die gebroken is, maar ik kom toch bouwen."

Bouwers Jan van de Heuvel met zijn voet in het gips in de Oeteldonkse kleuren

Lach en een traan

Voor De Tierlantijnen wordt dit waarschijnlijk het laatste carnavalsfeest. Voorzitter Voets: "We hebben met de leden verschillende opties besproken. Een fusie met een van de andere carnavalsverenigingen of doorgaan als gezelligheidsvereniging vonden ze geen goed idee. Dus zit er waarschijnlijk niets ander op dan de club na 62 jaar op te heffen."

Na carnaval neemt hij een definitief besluit daarover. Maar dat doet hij met pijn in het hart. "Het wordt een carnaval met een lach en een traan. Ik hoop zoveel mogelijk met een lach, maar de traan zal er ook zeker wel zijn."