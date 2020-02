Overvallers juweliersechtpaar Cortenbach in Waalwijk reden in BMW en Volkswagen

De twee mannen die begin november het juweliersechtpaar Cortenbach in Waalwijk beroofden, zijn gevlucht in twee auto’s. Het gaat om een blauwe Volkswagen Sharan en een donkere BMW 3-serie. Dat bleek tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht.

Het echtpaar werd mishandeld, vastgebonden en beroofd door twee grote mannen, vermoedelijk Oost-Europeanen. De gemaskerde overvallers werden daarna verrast door het rookalarm, maar wisten toch twee kostbare kettingen en een slavenarmband mee te nemen.

Op camerabeelden is te zien hoe de VW Sharan en BMW vlak na de overval vertrekken. Ook werd duidelijk dat beide auto’s eerder op de avond ook al in de buurt van de juwelier zijn gesignaleerd. Opsporing Verzocht vertoonde ook nog beelden van een autowasserij aan de Winterdijk in Waalwijk, waar enkele dagen eerder een BMW werd binnengereden die sterk lijkt op de auto die bij de overval is gebruikt.

De auto had bij aankomst witte folie op de kofferbak, maar die folie was verdwenen na een uitgebreid verblijf in de wasstraat. Het is niet duidelijk of deze BMW ook bij de overval betrokken is. Om hier duidelijkheid over te krijgen, spreekt de recherche graag met de twee inzittenden van die BMW.

LEES OOK:

Juwelier trilt nog na van overval: 'Het waren bomen van kerels, we hadden geen schijn van kans'

Juweliersechtpaar weer aan het werk na overval: 'We zijn overladen met bloemen'