Arrestaties bij Hendriks Group omdat het afval zou hebben verkocht als veevoer

In mei 2010 werd er al een inval gedaan bij het bedrijf (foto: Erald van der Aa)

De politie heeft maandag en dinsdag drie medewerkers aangehouden van veevoerbedrijf Hendriks Group in Baarle-Nassau. Het bedrijf wordt ervan verdacht dat het afval van de levensmiddelenindustrie heeft verkocht als veevoer en daar zou het miljoenen mee hebben verdiend. Het bedrijf werd al eerder stilgelegd.

Het veevoerbedrijf zou stelselmatig afvalstromen van andere levensmiddelenbedrijven inzamelen en in hun veevoer hebben verwerkt. In mei vorig jaar werd er al een inval bij het bedrijf gedaan. Toen constateerde de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) al dat het geproduceerde veevoer niet alleen niet voldeed aan de richtlijnen van het keurmerk dat gebruikt werd, maar ook dat het überhaupt niet geschikt was voor consumptie.

Zieke dieren

Het veevoederbedrijf zou het voer hebben doorverkocht aan boeren met het keurmerk 'GMP+'. Ondertussen zou er onder meer afvalwater in verwerkt zijn, een woordvoerder van de politie zei destijds dat er dieren ziek van zijn geworden.

Daarnaast is er een verdenking dat er bij het bedrijf niet hygiënisch genoeg zou worden gewerkt. Dat bleek ook bij de inspectie van de NVWA vorig jaar. Zo waren opslagtanks verroest en vervuild. Uit het strafrechtelijk onderzoek bleek onder meer ook dat meerdere silo's waarschijnlijk met elkaar verbonden waren zodat er materiaal kon worden overgepompt. Ook zouden er documenten in de administratie zijn vervalst.

Gesjoemeld

Het bedrijf moest alle producten die niet voor dierlijke consumptie geschikt waren, afvoeren. Maar het OM denkt dat zelfs daar nu mee is gesjoemeld: er zou 731 ton méér zijn afgevoerd dan er in de silo's en tanks op het terrein van het veevoerbedrijf lag opgeslagen.

De administratie werd in beslag genomen, en er zijn ook tientallen vrachtwagens in beslag genomen en doorzocht. De certificering van het bedrijf is inmiddels ingetrokken.

Nu zijn er dus drie personen aangehouden. Ze worden verhoord. Het drietal zou leiding hebben gegeven aan de vermoedelijke strafbare feiten die zijn gepleegd bij het bedrijf. Daar zou tussen 2017 en mei vorig jaar in totaal zo'n vier miljoen euro mee zijn verdiend, heeft het Openbaar Ministerie berekend.

