Alweer een nieuwe naam voor MSD in Oss en dat is 'goed nieuws' voor het personeel

Het voormalige Organon in Oss, dat al jaren de naam MSD heeft, gaat NewCo heten en wordt nog belangrijker als producent van vrouwenmedicijnen. Dit is woensdag bekendgemaakt na de presentatie van de jaarcijfers van moederbedrijf MSD. Dat bedrijf gaat de activiteiten opsplitsen en voortaan twee namen voeren: NewCo en Merck. Organon is vooral groot geworden door de anti-conceptiepil.

Volgens een woordvoerder van de medicijnfabrikant is het besluit goed nieuws voor het personeel in Oss. Met NewCo wil moederbedrijf MSD zich nog meer profileren als leider van de wereldmarkt. NewCo gaat zich alleen richten op medicijnen voor vrouwen.

Grote werkgever

De MSD-vestiging in Boxmeer wordt onderdeel van Merck. Hier worden kankermedicijnen, vaccins en diergeneesmiddelen gemaakt.

MSD is sinds jaar en dag een van de grootste werkgevers in het Land van Cuijk. Tien jaar geleden werd het bedrijf in Oss nog bedreigd in zijn voortbestaan. Vorig jaar november werd al bekend dat er stevig geïnvesteerd zou worden in de vestigingen in Boxmeer, Oss en Haarlem. In heel Nederland werken bij MSD ongeveer 6000 mensen.

De zegsman van MSD voegt eraan toe dat voor beide vestigingen niet duidelijk is wat de splitsing betekent voor de werkgelegenheid, maar het zal zeker niet tot banenverlies leiden. Dit komt onder meer, omdat het besluit van de Amerikaanse hoofddirectie nog moet worden goedgekeurd door de ondernemingsraden en de Raden van Commissarissen. De directie van MSD Nederland heeft er al mee ingestemd.

Fikse investering

De oprichting van Merck en NewCo werd woensdag bekendgemaakt na de presentatie van de jaarcijfers. Voor de veranderingen wordt de komende vier jaar ruim 1,3 miljard euro uitgetrokken.

