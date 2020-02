Nieuwe naam en nieuwe perspectieven voor voormalig Organon in Oss

De MSD-vestiging in Boxmeer blijft onderdeel van Merck. Hier worden medicijnen tegen kanker, vaccins en diergeneeskunde gemaakt. MSD is sinds jaar en dag een van de grootste werkgevers in het Land van Cuijk. Tien jaar geleden werd het bedrijf in Oss nog bedreigd in zijn voortbestaan. Vorig jaar november werd al bekend dat er stevig geïnvesteerd zou worden in de vestigingen in Boxmeer, Oss en Haarlem. In heel Nederland werken bij MSD ongeveer zesduizend mensen.

Nog formele goedkeuring nodig

De zegsman van MSD voegt er aan toe dat voor beide Brabantse bedrijven niet duidelijk is wat de splitsing betekent voor de werkgelegenheid. Dit komt onder meer, omdat het besluit van de Amerikaanse hoofddirectie nog moet worden goedgekeurd door de ondernemingsraden en de Raden van Commissarissen. De directie van MSD Nederland heeft er al mee ingestemd.

De oprichting van Merck en NewCo werd woensdag bekend gemaakt na de presentatie van de jaarcijfers. Voor de veranderingen wordt de komende vier jaar ruim 1,3 miljard euro uitgetrokken.

