Arrestatie voor drugsafval in garagebox midden in woonwijk Roosendaal

De politie heeft woensdag een man aangehouden die ervan verdacht wordt chemisch drugsafval te hebben opgeslagen in een garagebox in Roosendaal.

Er stonden 240 jerrycans en 20 vaten met chemische vloeistof in de garage aan de Kalsdonksestraat, midden in een woonwijk. De verhuurder van de garage vond ze afgelopen zomer. De inhoud van de jerrycans en de vaten is waarschijnlijk afval dat ontstaan is bij de productie van MDMA.

De 30-jarige verdachte is aangehouden op het politiebureau. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht waar hij wordt verhoord.

