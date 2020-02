D'n Oetlul gaat er wel in en Oeteldonk ligt nu al in een deuk

EMPEL -

D'n Oetlul, een gebakje in de vorm van een mannelijk geslacht, moet met carnaval een hit worden in Oeteldonk. Dat hoopt bakker Thea Erkeland uit Empel. Woensdag lanceerde zij het nieuwe gebakje. Een oetlul, dat is een veel gebruikte uitdrukking in Den Bosch en omstreken, maar vanaf nu is de Oetlul dus ook te eten.