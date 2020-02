3000 extra kaartjes voor uitverkochte Snollebollekes-concerten GelreDome

Het gaat om 1000 kaarten per avondshow. De organisatie heeft kaarten uit de doorverkoop kunnen blokkeren, waardoor er plekken zijn vrijgekomen. De kaartjes gaan op zaterdag 8 februari om tien uur 's in de verkoop.

Gedoneerd

De 250 kaartjes die vrij zijn gekomen voor de kindvriendelijke familieshow op 1 april, gaan niet in de verkoop maar worden gedoneerd aan stichting Quiet. Dat is een organisatie die zich inzet voor gezinnen die in armoede leven.

De eerste shows in het GelreDome waren binnen twintig minuten volledig uitverkocht. Afgelopen zaterdag ging ook het nieuwe Snollebollekes festival Total Loss in de verkoop. Alle 40.000 kaartjes vlogen toen in een kwartier over de digitale toonbank.