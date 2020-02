Hoop voor actievoerders, want platanen hoeven misschien niet te wijken voor trilwand

Goed nieuws voor de bewoners van de Boschveldweg in Den Bosch. Zij strijden al maanden voor het behoud van de platanen in hun straat die eigenlijk gekapt zouden worden omdat er een trilwand langs het spoor moet komen. Maar nu gaat ProRail samen met de gemeente onderzoeken hoe de bomen toch kunnen blijven staan.

In oktober vorig jaar begonnen de buurtbewoners met de ‘reddingsactie’ van hun 34 platanen. De buurtbewoners vonden dat de ‘longen van hun wijk’ niet mochten wijken voor een nieuwe trilwand. Die trilwand moet er komen zodat goederentreinen geen schade veroorzaken aan de huizen.

Versieren

Dus begonnen de actievoerders met het versieren en aankleden van de platanen. Het protest begon met een paar witte strikken om de bomen die de buurt niet wil zien gaan. Iedereen wist zo meteen om welke bomen het gaat. Langzaam werden de bomen heuse kunstwerkjes.

Maanden later is er dan eindelijk voorzichtig positief nieuws voor de bewoners van de Boschveldweg. De gemeente wil de platanen graag laten staan en wethouder Ufuk Kâhya ging in gesprek met ProRail.

“We hebben samen met ProRail een mooie stap in de goede richting gezet. ProRail gaat samen met de bewoners en met ons onderzoek doen naar oplossingen. Oplossingen waarbij ProRail het scherm anders gaat plaatsen. En waarbij we de groenstrook met de bomen en de kwaliteit van het hele gebied behouden", aldus de wethouder.

