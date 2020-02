Dief nam hond Chispa mee, baasje in zak en as: 'Kinderen vragen of ze nu wel genoeg eten krijgt'

Juist dat het de inbreker of inbrekers om de hond lijkt te zijn gegaan, vindt Bianca een enge gedachte. "Dit ras wordt door foute types gebruikt als vechthond. Ze doet alleen geen vlieg kwaad en is heel speels. Ze heeft toen de inbrekers haar meenamen van schrik zelfs een plasje in de bench gedaan."

Opmerkelijk is dat Chispa haar maatje Goldie ook in huis was, maar niet is meegenomen. "Mijn hond zat in de bench bij de voordeur en Goldie, ook een Amerikaanse Stafford, zat in de woonkamer. Die moeten ze gezien hebben, want daar hebben ze de televisie vandaan gehaald."

De dieven kwamen dinsdagavond tussen 18:45 uur en 20:45 uur het huis binnen door de ruit van de voordeur in te tikken. "Omwonenden zouden dat ook gehoord hebben, maar niemand heeft verder iets gezien." Waarschijnlijk is Chispa gewoon aangelijnd door de inbrekers, want de riem en halsband zijn weg.

Zoektocht

Bianca heeft meteen aangifte gedaan bij de politie, maar het buurtonderzoek heeft vooralsnog niets opgeleverd. "Ik probeer de diefstal op alle manieren onder de aandacht te krijgen. Via sociale media wordt het massaal gedeeld, dus wat willen ze nog met Chispa?"

Die massale aandacht levert ook regelmatig valse meldingen op van mensen die denken haar rood witte Amerikaanse Stafford gezien te hebben. "Elke keer slaat je hart even over, maar als het dan toch niet Chispa blijkt te zijn, doet dat pijn en het maakt je onzekerder."

Slopend

De diefstal van de Amerikaanse Stafford doet veel Bianca en haar gezin veel verdriet. "Mijn kinderen vragen continue of Chispa wel genoeg eten krijgt, waar ze is en of het goed met haar gaat? Ik weet dan niet wat ik moet zeggen", vertelt het baasje zichtbaar geëmotioneerd.

De Amerikaanse Stafford Chispa is gestolen bij een inbraak op de Smaragd in Den Bosch

De Bossche heeft al twee nachten nauwelijks geslapen en piekert voortdurend over hoe ze haar hond kan terugvinden. "Mensen hebben mij zelfs al andere hondjes aangeboden, dat is lief bedoeld, maar ik wil alleen Chispa terug. Het is ons gezinslid en voelt voor mij als een kind."

Chispa is door Bianca van pup af aan grootgebracht. "We hebben ook vroeger veel hondenshows gedaan en prijzen met haar gewonnen, al zijn we daar mee gestopt. Nu is ze gewoon lekker bij ons gezin en regelmatig dus bij mijn neef en haar maatje Goldie." De twee honden zijn volgens Bianca onafscheidelijk.

Terugvinden

Ook al is de angst groot dat Chispa heel bewust is meegenomen, toch hoopt Bianca dat haar zoekactie ertoe leidt dat haar hond ergens achterlaten wordt. "Die oproep wil ik ook echt doen aan haar ontvoerders. Laat haar ergens veilig achter, bij een asiel of een plek waar ze makkelijk gevonden wordt."

Voor Bianca en haar gezin is het enige dat telt het terugvinden van hun gezinslid. "Ze is gechipt en we hebben haar stamboom, dus daar ligt het niet aan." Natuurlijk wil ik weten wie haar meegenomen heeft, maar ik wil vooral Chispa terug."