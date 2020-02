Spanjaarden: 'Den Bosch is klaar voor La Vuelta'

Een Spaanse delegatie van de organisatie van wielerevenement La Vuelta was donderdag in Den Bosch, om te kijken of de voorbereidingen goed gaan. Ze hadden goed nieuws voor de Bosschenaren. De stad heeft alles goed op orde en is klaar voor La Vuelta!

Nog een half jaar en dan is het zover, dan gaat de 75-ste ronde van Spanje, La Vuelta, van start in Nederland. Het is uniek, want de ronde wordt zelden buiten Spanje gereden. De historische Citadel bij de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch is het vertrekpunt op 15 augustus. Van daaruit gaat het dan richting Utrecht. De Spanjaarden zijn vol lof over de prachtige historische binnenstad van Den Bosch als vertrekpunt. Ze hopen alleen dat het in augustus wat warmer is en dat de zon dan schijnt.

Puntjes op de i

Voor projectmanager Ron Looy is het bezoek van de Spanjaarden niet spannend, volgens hem komen ze de puntjes op de i zetten. De voorbereidingen lopen goed en de samenwerking met de gemeente Den Bosch is perfect, aldus Looy. Hij denkt zeker dat de stad warm zal lopen voor het Spaanse wielerevenement: "Volgens mij lopen ze al warm met carnaval, maar warm lopen doen ze er zeker voor."