Melody Sturm loopt warm voor storm Ciara: ‘Ik wil die kracht op mijn lichaam voelen'

Als iemand van stormen houdt, is het Melody Sturm wel. De Bossche vrouw, meteoroloog van beroep, kijkt halsreikend uit naar komende zondag. Dan raast de zuidwesterstorm Ciara over ons land. “Ik wil die kracht op mijn lichaam voelen.”

Ze is wel wat gewend. Ooit stond ze in het oog van orkaan Irma en twee jaar geleden reisde ze af naar Amerika toen orkaan Florence daar huishield. Zondag krijgen we te maken met Ciara. Geen orkaan, wel een storm van formaat. Er worden zeer zware windstoten voorspeld, tot wel 120 kilometer per uur. En het gaat flink regenen.

Spannend

Melody heeft er zin in. “Ik kijk er naar uit. Dit is de eerste storm van het jaar.” We mogen Ciara niet onderschatten, zegt ze. “Zo’n storm kan best zwaar uitpakken. En het is hoogwater, dus dat maakt het extra spannend. Het kan wel even gaan spoken.”

Melody houdt de weerkaarten nauwlettend in de gaten. Op basis daarvan kan ze bepalen waar de storm het beste te ervaren is. Zondag heeft ze niks gepland. Bewust. Want ze wil eropuit, om de storm in zijn volle glorie mee te maken. En om het natuurgeweld vast te leggen op de gevoelige plaat. “Als je van storm houdt, wil je dit voelen. Je wilt de kracht van de wind op je lichaam voelen.”

Ervaring

Haar enthousiasme steekt ze niet onder stoelen of banken. Helemaal onlogisch is het niet, aangezien ze meteoroloog van beroep is. “Door een storm zelf te beleven, kun je beter communiceren wat de gevaren zijn. Dus die ervaring maakt mij een betere meteoroloog”, legt ze uit.

Maar hoe mooi een storm ook kan zijn, overlast is bijna onvermijdelijk. Melody hoopt van harte dat het meevalt. “Want dat kan echt impact hebben op mensen.” Attractieparken en dierentuinen in Brabant zijn in ieder geval voorbereid en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen.

LEES OOK:

Melody Sturm stond in het oog van orkaan Irma: 'Een beetje gek moet je wel zijn'

Melody Sturm zit midden in orkaan Florence: 'Pas als het gevaarlijk wordt ga ik naar binnen'