VVD wil het met FvD en CDA 'rechtsom' proberen, maar mist nog een vierde partij

“We gaan het in eerste instantie rechtsom proberen.” De VVD heeft haar pijlen gericht op Forum voor Democratie en CDA. Samen met die twee partijen onderhandelt de VVD over een nieuwe coalitie. Het doel: Brabant uit een bestuurlijke impasse te halen. Er is overigens voor een meerderheid nog een vierde partij nodig, maar met deze koers over rechts zijn de eerste stappen gezet.

Omdat de verschillen met de VVD groot zijn, hebben CDA en Forum voor Democratie eerder bij de rapporteurs aangegeven een ander bestuursakkoord te willen. Eric de Bie, fractievoorzitter van het Brabantse Forum, ziet desondanks met vertrouwen de gesprekken tegemoet: “Ik denk dat de verschillen in het vorige college vele malen groter waren.”

'Geen windmolens'

Bekend is dat de partij van Thierry Baudet geen voorstander is van klimaatmaatregelen. Dat geldt ook voor Brabantse afdeling. “We willen er bijvoorbeeld geen windmolens bij en zijn tegenstander van biomassacentrales.” Een heikel punt, maar niet onoverkomelijk, zegt De Bie. “We hebben echt het gevoel dat we elkaar kunnen vertrouwen. Anders ga je ook die gesprekken met elkaar niet in.”

De VVD bracht vrijdagochtend het bericht naar buiten dat ze met FvD en het CDA verder wil onderhandelen over een coalitie. De partij voelt er weinig voor om dit uitgebreid toe te lichten.

"Het is een delicaat proces en we willen met deze dienstmededeling laten weten dat dingen in Brabant wel degelijk in beweging zijn", zegt Hans van Zeeland, woordvoerder van VVD Brabant. Hij snapt dat de gesprekken met Forum 'een opmerkelijke ontwikkeling' zijn. "Daarom hebben wij dit ook naar buiten gebracht.” Als het tot een coalitie komt is dat bijzonder, want in Nederland bestaan er nog geen coalities met daarin Forum. Alleen in Limburg zit al een FvD-gedeputeerde, op persoonlijke titel.

Jetten en Klaver: 'Doe dit niet'

Partijleiders Rob Jetten en Jesse Klaver van de landelijke D66 en GroenLinks waren er vrijdagmiddag als de kippen bij om de coalitiegesprekken van de VVD met Forum voor Democratie en CDA in Brabant te veroordelen. "Onbegrijpelijk, doe dit niet", was hun boodschap. Daarbij werd onder meer de ‘Marokkanen-tweet’ van Thierry Baudet van vorige week aangehaald.

De Bie pareert die kritieken als ‘ruis’. “Het zal eerder duiden op interne problemen bij D66 en GroenLinks. De onderlinge verhoudingen bij ons in de provincie zijn juist heel goed. Wíj concentreren ons op de problemen in Brabant.”

'Dit is Brabantse Forum'

Ook de VVD benadrukt dat ze op dit moment praten met FvD in Brabant, niet met het landelijke FvD of Thierry Baudet. “We hebben hier van doen met de Brabantse tak van Forum ", zegt woordvoerder Van Zeeland. Hij wil hier te veel over kwijt. "Het zou namelijk jammer zijn als wij daardoor het proces verstoren."

De gesprekken tussen de drie partijen lopen en mocht dit tot een goed einde worden gebracht, dan zijn ze er nog niet. Voor een meerderheid is namelijk nog een vierde partij nodig. De Bie: “Natuurlijk heb ik een voorkeur, maar die ga ik nu niet uitspreken. Het liefst heb ik een zo groot mogelijke meerderheid.”

We hebben ook het CDA om een reactie gevraagd, maar deze partij heeft nog niet gereageerd.