Gestolen hond Chispa na dagen terug in de armen van haar baasje: 'Ze is wat vermagerd'

"Het is zo'n enorme opluchting!" Bianca Lenaers uit Den Bosch heeft sinds vrijdagmiddag haar gestolen Amerikaanse Stafford Chispa weer terug. De hond werd dinsdagavond gestolen, maar werd vrijdag door een oplettende fietser buiten op straat gezien en is door de dierenambulance weer veilig thuisgebracht. "Ze is wat vermagerd, maar alles gaat goed met haar."

Bianca kreeg vanmiddag om drie uur een belletje van de dierenambulance dat haar Chispa was gevonden. "Ze zeiden dat ik niet moest schrikken. Toen dacht ik: oh nee, Chispa is dood gevonden. Maar gelukkig bleek dat een fietser m'n hond had gevonden en dat ze nog leefde", vertelt Bianca opgetogen. Chispa liep in de buurt van de snelweg in Rosmalen toen een fietser haar zag lopen.

De medewerkers van de dierenambulance dachten eigenlijk meteen wel dat het om Chispa ging, maar wisten het niet zeker "De enige die het met honderd procent zekerheid kon zeggen, was ik natuurlijk. Dus kwamen ze net langs en hebben ze Chispa bij me thuis gebracht."

'Chispa is gedropt'

Bianca heeft het vermoeden dat de dieven haar Chispa hebben gedumpt. "Er was zoveel media-aandacht voor. Ze konden eigenlijk niet anders dan Chispa ergens droppen." Volgens haar konden de dieven niets meer met Chispa, nu veel mensen wisten dat ze gestolen was.

Chispa is net weer thuis en volgens Bianca lijkt alles goed met haar hond. "Ze is wel wat vermagerd. Ze heeft de afgelopen dagen niet veel gegeten. Toen ze thuiskwam had ze ook veel dorst en honger." Ook voelde Bianca wat korstjes op Chispa's oren. "Daar zaten wat wondjes, maar die zijn dus dicht."

Gestolen tijdens logeren

Chispa was aan het logeren bij Bianca's neef in de Bossche wijk Hambaken toen daar dinsdagavond werd ingebroken. Dieven namen een oude televisie en Chispa mee. Bianco hoopte dat de dieven haar geliefde viervoeter ergens zouden achterlaten. Dat is dus inderdaad gebeurd.