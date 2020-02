Coalitie met VVD en Forum voor Democratie? 'Dat is echt onmogelijk'

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief).

DEN BOSCH -

De kans dat VVD, Forum voor Democratie en het CDA daadwerkelijk een provinciale coalitie gaan vormen, is nihil. Dat is de verwachting van politiek-redacteur van Omroep Brabant Jan de Vries. "Het is eerlijk gezegd onmogelijk dat de VVD met Forum een coalitie gaat vormen."