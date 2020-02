Lichaam vermiste Flynn gevonden in de Zuid-Willemsvaart in Helmond

De 24-jarige Flynn uit Heerlen vierde oud en nieuw met zijn vriend Kevin in Helmond. Ze gingen naar Appie's Bar in het centrum van Helmond. Flynn verliet net iets eerder de kroeg aan Noord Koninginnewal dan zijn maatje. Daarna maakte de telefoon van Flynn nog contact met een mast in het centrum, maar vervolgens werd er sinds nieuwjaar niets meer van hem vernomen.



De politie zocht eerder naar Flynn in Helmond bij de Spoorbrug tot Sluis 7. Er kwamen veel tips over de verdwijning van Flynn binnen bij de politie. Er werd geflyerd en camerabeelden uit de omgeving werden onderzocht. Maar dit liep telkens uit op niets.



Er werd gezocht naar Flynn van de Spoorbrug tot Sluis 7. (Foto: SQ Vision)





LEES OOK:

Zoektocht naar vermiste Flynn Posthumus (24) in Helmonds kanaal

Zoektocht naar vermiste Flynn Posthumus in Helmonds kanaal beëindigd

Flynn (24) sinds nieuwjaarsnacht vermist, vrienden gaan flyeren in Helmond: 'Alles om hem te vinden'