Storm Ciara raasde over Brabant, lees ons liveblog terug

22.42 Alleen in Brabant en Limburg geldt momenteel nog code oranje. Voor vannacht blijft voor heel Nederland code geel van kracht.

22.20 In Etten-Leur tukte de brandweer uit voor losse gevelplaten bij hotel Trivium. Die bengelden gevaarlijk heen en weer.

Foto: Alexander Vingerhoeds.

21.55 Pech voor twee autobezitters: op de Professor Gimbrèrelaan in Tilburg landde een omgewaaide boom bovenop twee geparkeerde voertuigen.

Foto: Jeroen Stuve.

21.52 Rijkswaterstaat laat komende uren op zoveel mogelijk plekken boven de snelweg de verlichting aan vanwege de nasleep van de storm.





21.38 Bij verzekeraar Interpolis in Tilburg zijn bijna 600 schademeldingen binnengekomen als gevolg van de storm. Het merendeel van de mensen heeft schade aan huis. Interpolis denkt dat het aantal nog flink stijgt. Maandag verwachten ze drie keer zoveel meldingen vergeleken met een normale maandag. Er worden extra medewerkers ingezet om alle telefoontjes aan te kunnen.

21.35 Pascal Vastré uit Drunen bedacht hetzelfde:

Foto: Pascal Vastré.

21.30 Marja de Bruyn maakte vanavond rond acht uur deze prachtige foto van de Merwede. De gloed ontstaat door de verlichting van tuinbouwkassen in het gebied.

Foto: Marja de Bruyn.

20.45 In Helmond konden ze er de lol wel van inzien.

20.33 Op het Kraanven in Loon op Zand viel een grote boom om die meteen de gehele weg blokkeerde. De brandweer moet uitrukken om de weg weer vrij te maken.

Foto: FPMB.

20.18 Aan de Prinses Irenelaan in Nieuwendijk is een stuk dak los gewaaid. De brandweer kon het materiaal verwijderen dankzij de inzet van een hoogwerker. De woning liep waterschade op door de lekkage.

Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision.

20.15

19.54: Het is raak in Terheijden. Door de storm is een deel van het dak ingestort van een woning aan de Raadhuisstraat.

19.50 De NS meldt dat er maandagochtend ook nog hinder op het spoor is als gevolg van de storm.

19.44 Eerder vandaag op de Moerdijkbrug:

19.30 Beelden van de schade in Brabant:



19.08 De weersomstandigheden beginnen langzaam vat te krijgen op het vluchtschema van Eindhoven Airport. De binnenkomende vlucht van halfnegen uit Gran Canaria wordt omgeleid. De vlucht vanuit Londen die om halftien zou landen, is inmiddels geannuleerd. Om tien uur stond er vanaf Eindhoven Airport een vlucht naar Londen op de rol. Ook die blijft aan de grond.

‘Tot op dit moment hebben we nog veel kunnen vliegen. Hoe het de rest van de avond gaat worden, hangt van de weersontwikkeling af. De actuele aankomst- en vertrektijden staan op de website”, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

19.00 Voor het havenkantoor in Drimmelen kunnen de beheerders maandag op zoek naar een nieuw dak. Het oude ging eraf, namelijk.

18.50 Ook maandag waait het nog flink. In Waalwijk blijft de afvaldienst daarom een dagje binnen. In de wijken Baardwijk en De Hoef worden de containers met plastic afval maandag niet geleegd. Je mag het plastic zelf naar de vuilstort brengen of je moet twee weken geduld hebben, zo luidt het advies van de gemeente.

18.40 Volgens Weeronline bereikt Ciara aan de kust nu haar hoogtepunt. In het noordwesten van het land worden zeer zware windstoten van meer dan 120 km/uur gemeten. Deze heftige windstoten worden veroorzaakt door de storm in combinatie met een zware buienlijn. Komende uren neemt de wind aan de kust af, maar krijgt het binnenland de zwaarste windstoten nog voor de kiezen.

18.37 Een geparkeerde auto op de Beethovengaarde in Oss werd eerder vanmiddag door een omgewaaide boom te grazen genomen. Het voertuig raakte zwaar beschadigd.

Foto: Charles Mallo, SQ Vision.

18.25 Door de combinatie van de storm en hoogwater loopt de Noorderwaard van de Biesbosch maandag onder water. En dat is ook precies de bedoeling.

18.15 Ook op de Kapitein Nemostraat en de Vlierstraat in Tilburg kreeg een woning ongewenste aanloop van een boom.

Foto: Toby de Kort.

Foto: Toby de Kort.



18.10 Verzekeraar Interpolis in Tilburg heeft het zondag druk met schademeldingen door de zuidwesterstorm Ciara. Tot ongeveer 17.30 uur had het bedrijf 150 online meldingen binnen van stormschade. "Het is alle hens aan dek op dit moment", aldus de verzekeraar.

18.06 In Waalwijk moest de brandweer eraan te pas komen om een loshangend rolluik te verwijderen. Die bengelde namelijk vlakbij de ingang van de Albert Heijn.

Foto: Lindsay.

18.01 Hoe het eraan toe gaat op de Merwedebrug? Cameraman Thomas toont het.



17.57 Ook in Breugel werd een huis geraakt door een omgewaaide boom.



Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision.

17.45 In Riel heeft een omgewaaide boom voor grote schade gezorgd aan een huis op het Zandeind.

17.35 Dan kan de ANWB overigens wel vinden, maar stormchaser Melody heeft andere plannen.

17.28 ANWB waarschuwt om niet de weg op te gaan

17.17 Gestrande trein weer op weg naar Breda

17.12 Melody Sturm op stormjacht

