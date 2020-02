Politie in de val gelokt en bekogeld met molotovcocktails: nog meer agenten doen aangifte

Meer agenten en ME'ers hebben de afgelopen periode aangifte gedaan van onder meer poging tot zware mishandeling tijdens de nieuwjaarsnacht in de Bredase wijk Hoge Vucht. Het totaal aantal aangiftes staat nu op elf. Agenten werden tijdens oud en nieuw in de Hoge Vucht door groepjes jongeren in de val gelokt en daarna met molotovcocktails en zwaar vuurwerk bekogeld.

"Van de elf aangiftes zijn er acht van agenten die daar als eersten waren. Ook drie ME'ers hebben aangifte gedaan. Op het moment dat zij daar waren, was het geweld in volle gang bezig", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Hij sluit nog meer aangiftes niet uit.

De politie kwam naar de wijk, omdat een groep van twintig jongeren bezig was een beveiligingscamera te slopen op de Wensel Cobergherstraat. Toen agenten daar aankwamen werden ze opgewacht door groepjes jongeren en bekogeld met zwaar vuurwerk en brandbommen. Politie heeft beelden van het incident bekeken en spreekt van een gerichte actie naar de agenten.

Niemand aangehouden

Begin januari hadden al zeven politiemensen aangifte gedaan. Daar zijn in de tussentijd dus nog eens vier aangiftes bijgekomen. "Het gaat ook echt om serieuze zaken zoals bedreiging en poging zware mishandeling", zegt de woordvoerder.

Er zijn nog geen mensen aangehouden. "Maar het onderzoek is in volle gang."

Vernielingen

In de wijk werd die nacht een waar slagveld aangericht: er werden meerdere camera's en bushokjes in de wijk vernield. Volgens burgemeester Depla was het dit jaar in de Hoge Vucht het ergste wat hij ooit tijdens oud en nieuw als burgemeester van Breda had meegemaakt.

LEES OOK: Burgemeester van Breda overweegt vuurwerkverbod in wijk Hoge Vucht na dramatische jaarwisseling