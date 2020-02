'Verstandelijk beperkte' man die op publiek inreed in Leende: OM wil achttien maanden jeugddetentie

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch eist 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk, tegen de man die in september na crosswedstrijden in Leende opzettelijk het publiek inreed. Bij het drama raakten vijf mensen gewond. De verdachte is een 21-jarige man uit het Limburgse Reuver, die naar verluidt boos was omdat er een race was afgelast vanwege de droogte. Hij wordt vanwege een verstandelijke beperking volgens het jeugdstrafrecht berecht.

De Limburger wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij heeft mensen volgens het Openbaar Ministerie (OM) zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Daarnaast eist het OM dat de man vijf jaar geen auto meer mag rijden en is er volgens het OM psychische behandeling nodig.

Verdachte herinnert zich weinig

Tijdens de zitting maandag draagt hij een rood trainingspak. Hij zegt zich weinig van de gebeurtenissen te herinneren, maar 'niet van ruzie te houden'. De man zegt dat hij alleen zijn vriendin wilde ophalen en zo snel mogelijk weg wilde gaan. Hij hoorde naar eigen zeggen pas op het politiebureau dat hij mensen had aangereden.

De rechter zegt dat de verdachte volgens een psycholoog een verstandelijke beperking heeft. Door zijn lage intelligentie zou hij niet helemaal toerekeningsvatbaar zijn. Ook vertoont hij voor zijn leeftijd kinderlijk gedrag.

Ook het OM zegt 'rekening te houden met het verminderde verstand' van de verdachte. Wel is volgens de officier van justitie poging doodslag bewezen. Meerdere gewonden lagen in het zand er was chaos en paniek. Drie mensen vlogen volgens getuigen door de lucht bij de aanrijding.

Gebeurtenissen op 15 september

In Leende vond op zondag 15 september een autocross-evenement plaats. Even na vijf uur was de prijsuitreiking in volle gang. Een Opel Astra reed op dat moment doelbewust op het publiek in. De crossauto zou op dat moment ongeveer zestig kilometer per uur hebben gereden.

Een aantal mensen hield de auto tegen. De wielen kwamen vast te zitten in het zand en de groep hield de chauffeur tegen tot de politie kwam. De rechter zegt dat de politie vernam dat mensen rondom de auto 'Moordenaar!' riepen.

LEES OOK: Harm zakt dag na crossincident in Leende thuis in elkaar: 'Hij kreeg kopstoot met helm'

Er bleken direct al vier mensen flink gewond te zijn geraakt. Zij werden naar een ziekenhuis gebracht. Een kind was gewond aan zijn been en mocht die zondagavond alweer naar huis. De drie volwassenen moesten blijven. Een van hen had een hoofdwond, de andere twee hadden gebroken benen. Ook deelde de verdachte aan iemand een kopstoot uit.

Verdachte was boos

Langzaam bleek in de dagen na het evenement dat de Limburger boos zou zijn geweest omdat de laatste race van de dag niet doorging. Hij had daaraan mee willen doen. Hij eiste zijn inschrijfgeld van tien euro terug, maar dat kreeg hij niet. Hij raakte daarna zo buiten zinnen dat hij in zijn auto stapte, de motor startte en doelbewust op het publiek inreed.

LEES OOK: Kempen Cross heeft nieuw bestuur na opzettelijke aanrijding in Leende: 'Races gaan door'