'Knap uiltje dat uiltje knapte' langs de snelweg, revalideert in Zundert

Het gaat goed met het uiltje dat vorige week versuft naast de A58 bij Oirschot werd gevonden door een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Het diertje komt op krachten in Zundert, waar het vogelrevalidatiecentrum zit. "Vandaag heeft hij voor het eerst zelfstandig gegeten en dat is een goed teken", zegt verzorgster Dewi Zagers.

Inmiddels is duidelijk dat het om een volwassen uil gaat. "Toen hij in Zundert aankwam was meteen duidelijk dat hij een flinke klap tegen het hoofd had gehad. Uilen zijn in staat hun hoofd ver te kunnen draaien, maar deze draaide wel heel extreem en raar met zijn hoofd. Ook dat lijkt nu beter te gaan. Waarschijnlijk is hij tegen een auto of vrachtwagen gevlogen, gezien zijn vindplaats", zegt Dewi.

Versuft

Vorige week donderdag werd de uil gevonden langs de A58 door weginspecteur Marcel, die niet wilde wachten op de dierenambulance. "Ik breng hem wel zelf weg, dat is sneller", vertelde Marcel eerder en hij stopte de versufte uil in zijn gereedschapskist om hem naar het asiel in Eindhoven te brengen. Van daaruit ging het diertje naar Zundert.

De uil zal nog enkele weken, zo niet maanden in Zundert blijven om te herstellen. "Zodra hij sterk genoeg is, zetten we hem weer uit in de buurt van zijn vindplaats, maar op flinke afstand van de snelweg", voegt verzorgster Dewi er nog snel aan toe.

