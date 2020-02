Einde aan hoofdpijndossier: zwembad De Schelp gaat na maandenlange problemen weer open

Zwembad De Schelp in Bergen om Zoom gaat dinsdag weer open. Na maandenlange problemen met roest, de lucht- en waterkwaliteit en legionella, zijn de mankementen verholpen en mag het bad weer open voor het publiek.

Er leek lange tijd geen einde te komen aan de ellende rond zwembad De Schelp, het hoofdpijndossier van de gemeente. Het bad ging in 2018 voor anderhalf jaar op slot vanwege acute problemen met de draagconstructie en vanwege een miljoenenrenovatie.

Kort na de heropening, bleken er toch te veel technische problemen die zorgden voor een slecht klimaat. Zwemmers en personeel klaagden hierdoor over geïrriteerde ogen en hoofdpijn.

Wethouder stapte op

Daarna werd ook nog de legionellabacterie gevonden in de douches. CDA-wethouder Annette Stinenbosch stapte op, nadat duidelijk werd dat er voor de heropening van het zwembad nog veel meer mis was gegaan dan tot dan toe bekend was. Het bleek een chaos: pas enkele minuten voor de heropening gaf de toezichthouder toestemming.

De afgelopen maanden zijn er allerlei maatregelen genomen om de problemen op te lossen, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Er zijn bouten vervangen en de lucht- en waterinstellingen zijn anders afgestemd. De legionella wordt nu bestreden door het water in de doucheleidingen niet meer stil te laten staan en er is een risicomatrix gemaakt.

Volgens een woordvoerder is alles uitvoerig gecontroleerd door onder andere de brandweer en kunnen mensen daarom vanaf dinsdag weer veilig zwemmen in het bad.

