Joep de Wildt euforisch na winst Keiebijters: 'Ik kreeg zelfs felicitatie van premier Rutte'

Honderden fans uit Oudenbosch en omstreken liepen dit weekend uit om een glimp van de Joep op te vangen. In een café keken ze vol spanning met een live-verbinding mee. Zaterdagnacht nog, werd hij midden op de Markt in het dorp al feestelijk verwelkomd door carnavalsvierders en de prins van Puitenol. En daar bleef het niet bij, weet Joep te vertellen.

Twee vaten bier

Dat de prestigieuze narrenkap mag pronken boven de schouw van een West-Brabantse tonprater, moest namelijk uitgebreid gevierd worden. Joep: "Na drie uurtjes slapen stonden ze alweer op de stoep, met een tap en twee vaten bier. Vervolgens kwam er 150 man om de hoek lopen van de plaatselijke carnavalsvereniging, vrienden en fans. Gekkenhuis, het is 24 uur doorgegaan."

En dan was er dus nog het berichtje van de premier, dat binnenkwam via de ouderwetse Nokia die hij altijd bij zich heeft. "Van harte proficiat en als het maar even kan kom ik een keer kijken", leest Joep voor. "Dat was wel heel bijzonder. Alsof je de gouden medaille op de olympische spelen hebt gewonnen en bedankt wordt." En verder: Joep: "Ik denk dat we trots mogen zijn op het mooie tonpraatwereldje. Het is voor mij telkens een compliment om er te mogen staan."

Mark Rutte stuurde Joep de Wildt old skool een sms.

Het was dan ook een jongensdroom die voor de Oudenbosschenaar uitkwam. Als kind keek hij al naar het Keiebijters Kletstoernooi op Omroep Brabant. "Dan zag ik Rob Scheepers en Andy Marcelissen. Die deed ik dan vervolgens de volgende dag na. En dan had ik zoiets van: daar wil ik ook wel staan", herinnert de tonprater zich. "En nu heb ik die stap genomen. Ik dacht: een keer proberen of het lukt. En dan lukt het gewoon. Dat is heel bijzonder."

De nieuwkomer bij het 53e tonpraattoernooi vertelde in de rol als 'kleinzoon' over zijn belevenissen met zijn opa. Een act met een diepere laag. In hoog tempo zorgden zijn grappen ervoor dat het publiek in de zaal letterlijk krom lag van het lachen.

Stilte en lachen

Maar stiltes tijdens het optreden zijn voor de Oudenbosschenaar minstens zo belangrijk. "Ik eindig mijn stuk over het afscheid van mijn opa. Dan is het doodstil in de zaal. Dan vind ik vaak net zo mooi als een lach. In die stilte komen er weer een paar grappen overheen. De mensen denken dan: mag ik lachen? Ja dat mag zéker op dit soort momenten."

Joep de Wildt won de Zilveren Narrenkap.

Lachen met Joep kan er genoeg de komende tijd. Komend weekend staat hij in Oirschot, Gemert en in Limburg. "Het zijn heel wat kilometers die gemaakt gaan worden", voorspelt de Oudenbosschenaar. Voorlopig blijft hij zijn passie voor tonpraten afwisselen met het werk voor zijn drie kledingzaken.

'Er staan is het grootste compliment'

"Mensen zeggen weleens: verkoop de winkel Joep, jij moet hier lekker je geld mee gaan verdienen. Maar ik zie mijzelf nog niet stoppen met wat ik nu doe. De combinatie is juist heel leuk."