Proces Mexicaanse drugsboot Moerdijk van start

Drugsboot de Arsianco -geregistreerd in Duisburg- lag al een paar maanden aangemeerd. Op 10 mei 2019 volgde een routinecontrole van de waterpolitie. De agenten roken een verdachte lucht. Bij het openen van het ruim werd meteen duidelijk dat er iets vreemds aan boord was en riep de meldkamer assistentie op van andere eenheden.

Een vreemd bouwsel in het ruim met ventilatiebuizen

Politiewagens kwamen in volle vaart aanstormen, mannen renden weg maar konden op de dijk in de boeien worden geslagen. Toen deskundigen in het ruim afdaalden, vonden ze eigenlijk alles wat je in zo'n drugslab tegen komt: potten, pannen, zeven, mixers, branders, gasflessen.

Halffabricaat in de vorm van olie en het eindproduct, crystal meth, in een diepvriesbakje met kristallen ter waarde van 60.000 euro. Grondstoffen en afvalstoffen, tot en met de bierblikjes van de laboranten aan toe met misschien wel overal dna. Technisch voer en mogelijk bewijs voor de specialisten die de verdachten moeten linken aan het lab.

Drukketel bij de ontmanteling

Spectaculair was de nacht die volgde. De EOD vond een explosieve stof en blies die op. Terwijl de specialisten het lab ontmantelden, sloeg ineens een pomp aan. Het ruim stroomde vol met rivierwater. Was het écht een boobytrap of misschien toch een ongeluk? Nog steeds is dat niet onthuld. Het antwoord wordt verwacht op het proces.

Vier verdachten pakte de politie op. Schipper Cor B. (66) uit Breda. En drie Mexicaanse mannen: de laboranten, volgens de politie. Candelario V.L.(38) en de broers Victor Manuel. V.J. (27) en Diego V. J. (24). Mexicanen dus. Uit het land waar ze weten hoe je de beste crystal meth ter wereld maakt.

Doosje crystal meth

De grote vraag was meteen al: heeft een drugskartel ze eropuit gestuurd? Moeten ze de Europese markt verkennen en een drugslijn naar Azië of Australië openen? Of waren ze op uitnodiging van de drugsmaffia hier? Jullie leren ons dit te maken, of je maakt het voor ons en je krijgt van ons als ruilmiddel de beste xtc-pillen? Wie zal het zeggen.

De mannen niet. Die zwijgen. Dat is logisch. Praten betekent je eigen doodvonnis tekenen en dat van je familie in Mexico.

Hun advocaten vertellen dat er in het dossier niks over drugskartels wordt gezegd.

Mogelijk wordt hierover nog meer bekend tijdens de rechtszaak. Maar het is allang duidelijk dat Moerdijk geen uitzondering of toevalstreffer was. Er is toch wel iets aan de hand.

Crystal meth is niet nieuw in Nederland. In het megalab in Lage Zwaluwe werd het in 2018 ook al gemaakt. De afgelopen jaren dook het iets vaker op.

Maar 2019 was anders. Ineens was er veel meer van dat spul. Net over de grens in Wuustwezel vond de politie nog zo'n lab. Ook in Zuid-Holland was er veel activiteit. Steeds met Mexicanen en Colombianen.

Alles wijst er op dat ze actiever zijn geworden op de Europese drugsmarkt. En dat is voor bijna niemand een goede ontwikkeling. Behalve voor de drugsmaffia zelf.